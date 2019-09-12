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رياضة

شاهد.. لوفرين ينشر محادثة مع محمد صلاح ويعايره بسبب صورة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:22 م
صدى البلد
أحمد هاني
قام ديان لوفرين مدافع ليفربول بنشر صورة من محادثة طريفة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" جمعته مع زميله وصديقه النجم المصرى محمد صلاح عبر تطبيق "واتس آب - whatsapp".

وكشفت الصورة التي نشرها لوفرين أن صلاح أرسل صورته لـمدافع الريدز وقال بعدها: "عذرًا لقد أرسلتها لك عن طريق الخطأ".

وقام لوفرين بالرد على محمد صلاح قائلا :"تلك هي اللحظة التي توقفت فيها عن التنفس، وقمت بإظهار عضلاتك، وأنت تعلن 100% أن المصور فى الخارج.. عار عليك، لقد بلغت درجة الحرارة بالخارج 16 درجة، لا تقلق سأنشر لك تلك الصورة".

وترتبط علاقة صداقة قوية بين محمد صلاح وصديقة الكرواتي لوفرين حيث أكد أكثر من مرة الفرعون المصري أن ، مدافع الفريق هو أقرب شخص له في ليفربول .
شاهد.. لوفرين ينشر محادثة مع محمد صلاح ويعايره بسبب صورة

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