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رياضة

يد الأهلي 2002 يفوز على هليوبوليس في دوري المرتبط

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:18 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حقق فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره فريق هليوبوليس في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأقيمت المبارة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق وشهدت أداء مميز من جانب اللاعبين لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ٤٠-٣٤.

وأشاد خالد عبدالفتاح مدرب الفريق بأداء اللاعبين لافتا إلى أنهم قدموا مباراة قوية أمام منافس مميز ونجحوا في الظهور بشكل قوي خلال اللقاء.

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