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الزيتون السيوي معشوق المصريين.. منتجات مرسى مطروح تزين الموائد.. التفاحي والعزيزي وكلاماتا أشهرها.. مدير الزراعة: دورات إرشادية للمزارعين على أفضل الممارسات لدعم زراعات الزيتون بمطروح

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
الزيتون
الزيتون
ايمن محمود
الزيتون السيوي معشوق المصريين:
  •  التفاحي والعزيزي وكلاماتا أشهر أنواع الزيتون السيوي والمطروحي
  •  إقبال كبير على الشراء وتصدير بعض الأنواع للخارج


يعد محصول الزيتون أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة مطروح بمدنها المختلفة والتي تعتمد على مياه الأمطار في الري، حيث تنتج أراضي مطروح، أفضل أنواع الزيتون الصحراوي الذي يستخدم في التخليل وصناعة زيت الزيتون ويتمتع بقيمته الغذائية العالية لذلك فهناك إقبال على شرائه من زوار المحافظة ويتم بيعه أيضا في محافظات مصر من خلال تجار تقوم بنقله وعرضه للبيع.

وبدأت بمحافظة مطروح موسم جمع ثمار الزيتون والذي يتم جمع وأما تخليله أو عصره لاستخراج زيت الزيتون والذي يعد احتفالية للمزارعين.

وعن أنواع الزيتون يقول يوسف السيوي إن هناك أنواعا عديدة من الزيتون وأشهر أنواع الزيتون المخلل هو الزيتون العزيزى الأخضر والأسمر ويطلق عليه فى سيوة اسم الزيتون الحامض والزيتون التفاح وهو من النوعيات الجديدة فى سيوة وهناك زيتون كلاماتا أو دولسى ومنه عدة أنواع مختلفة من حيث الحجم واللون والمذاق ويعد زيتون الكلاماتا اليونانى أفضل الأنواع من حيث الطعم أو الحجم.

وأضاف أن الزيتون السيوي يتميز بجودته في التخليل بينما يتميز الزيتون المنتج بمدينة مرسى مطروح بالجودة في إنتاج زيت الزيتون عن الريتون السيوي.

من جهته، أكد المهندس حسين السنيني، مدير عام الزراعة بمحافظة مطروح، أن الزيتون المطروحى من أجود أنواع الزيتون الموجودة في الجمهورية، حيث يتم ترويجه وتسويقه بمحافظات الدلتا ومحافظات غرب مصر ويتم أيضا تصديره للخارج، مضيفا، أنه نظرا لأهمية الزيتون فقد قام مركز مواد مطروح بالتعاقد مع المشروع الإيطالى لتحقيق التنمية الزراعية بهذه المناطق النائية بمحافظة مطروح لزيادة جودة بعض المحاصيل والتى أهمها محصول الزيتون.

وأكد السنينى أنه تم بالتنسيق ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح اتخاذ إجراءات للحفاظ على محصول الزيتون بتحسين الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية، وتوفير الحوافز التي من شأنها تشجيع الأنشطة المدرة للدخل لتحسين الظروف المعيشية والحالة الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع البدوي، فضلًا عن نقل التكنولوجيا ونتائج الأبحاث والابتكارات ونشرها.

وأشار إلى تنظيم دورة تدريبية لعدد من الفنيين لصيانة وتشغيل معاصر الزيتون الآلية، بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وواحة سيوة، وذلك لصيانة معاصر الزيتون بمشروع التعاون الإيطالى.
الزيتون السيوي معشوق المصريين.. منتجات مرسى مطروح تزين الموائد.. التفاحي والعزيزي وكلاماتا أشهرها.. مدير الزراعة: دورات إرشادية للمزارعين على أفضل الممارسات لدعم زراعات الزيتون بمطروح
الزيتون السيوي معشوق المصريين.. منتجات مرسى مطروح تزين الموائد.. التفاحي والعزيزي وكلاماتا أشهرها.. مدير الزراعة: دورات إرشادية للمزارعين على أفضل الممارسات لدعم زراعات الزيتون بمطروح
الزيتون السيوي معشوق المصريين.. منتجات مرسى مطروح تزين الموائد.. التفاحي والعزيزي وكلاماتا أشهرها.. مدير الزراعة: دورات إرشادية للمزارعين على أفضل الممارسات لدعم زراعات الزيتون بمطروح
الزيتون السيوي معشوق المصريين.. منتجات مرسى مطروح تزين الموائد.. التفاحي والعزيزي وكلاماتا أشهرها.. مدير الزراعة: دورات إرشادية للمزارعين على أفضل الممارسات لدعم زراعات الزيتون بمطروح

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