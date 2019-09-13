بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الوضع الصحي لـ أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الجمعة، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر منذ لحظات أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية بعد استكمال الفحوصات الطبية.



وقال وزير شئون الديوان، علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "تكللت نتائج الفحوصات بالنجاح وكانت مطمئنة".



وكان أمير الكويت قد أجل موعد لقائه الرئيس الأمريكية بعد وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.



وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أعلنت، في أغسطس الماضي، أن الرئيس الأمريكي سيستضيف أمير الكويت بالبيت الأبيض في 12 سبتمبر.