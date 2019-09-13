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فن

وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:17 ص
ياسمين علي
ياسمين علي
مصطفى كرم _عدسة : احمد بيسو
أحيت الفنانة ياسمين علي أحدث حفلاتها الغنائية بساقية الصاوي بالزمالك بقاعة المحكمة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المواطنين للاستمتاع بأداء الفنانة ياسمين علي التي قدمت باقة من أروع أغانيها لإمتاع الجمهور.

وهذه ليست المرة الأولي التي تحيي فيها المطربة ياسمين علي حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي، حيث أحيت سلسلة حفلات مختلفة ومميزة خلال الأربع سنوات الماضية مما جعل هناك ترابط عجيب بين ياسمين علي وبين جمهور ساقية الصاوي، وكان معظم حفلاتها كاملة العدد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين علي هو فيديو كليب فرصه تتغير، حب زمان، يا بتاع الورد ، وأغنية تفائلوا بالخير تتر مسلسل أمر واقع.
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور
وسط حضور جماهيري.. ياسمين علي تشعل ساقية الصاوي بأغانيها.. صور

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