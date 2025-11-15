أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في مصر |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد صباح اليوم آخر تحديثات أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت الأسواق استقراراً نسبياً في التعاملات.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي: سجل سعر

البيع 47.24 جنيه، وسعر الشراء 47.11 جنيه.

اليورو الأوروبي: بلغ سعر البيع 54.84 جنيه، وسعر الشراء 54.68 جنيه.

الجنيه الإسترليني: سجل سعر البيع 62.12 جنيه، وسعر الشراء 61.93جنيه.

الريال السعودي: بلغ سعر الشراء 12.56 جنيه، وسعر البيع 12.59 جنيه.

الدرهم الإماراتي: سجل سعر الشراء 12.82 جنيه، وسعر البيع 12.86 جنيه.

وأكد خبراء الاقتصاد أن هذه الأسعار تعكس استقراراً نسبياً في السوق المصرفي، مع توقعات بتقلبات طفيفة خلال الأيام القادمة حسب حركة العرض والطلب على العملات الأجنبية.