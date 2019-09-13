ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يفجر عدة مفاجآت بشأن قناة الزمالك الجديدة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:42 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
ياسمين تيسير
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل قناة النادي الجديدة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لقناة " الحدث اليوم " أن خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق سيقدم البرنامج الرئيسي في القناة الجديدة.

وأضاف أن القناة ستضم عددا من نجوم الزمالك أبرزهم حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب.

وتابع رئيس نادي الزمالك أن موعد انطلاق القناة هو 1 أكتوبر المقبل عقب الانتهاء من إعداد وتجهيز الاستوديوهات الخاصة بالقناة.

واختتم مؤكدا أنه يدرس إمكانية تقديم برنامج في القناة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ستذيع الدوري.. مرتضى منصور يحدد موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

خالد الغندور يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع ميتشو

الحلم يقترب.. مرتضى منصور يعلن تفاصيل قناة الزمالك الجديدة وموعد انطلاقها

مفاجأة.. قناة الزمالك الجديدة تحصل على ستوديوهات الأهلى.. صور

تردد قناة الزمالك على نايل سات .. تعرف عليه

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن سر تتويج الزمالك بـ كأس مصر

ترشيحاتنا

زاهي حواس يروي تفاصيل تاتو الفتاة الأجنبية ويكشف الأيام الأخيرة في حياة عمر الشريف.. فيديو

تحديد هوية الأستراليين المخطوفين في إيران

أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

التفاصيل الكاملة لـ حريق لنشين سياحيين بالغردقة

بعد شائعة وفاته.. شاهد.. أحدث ظهور للفنان الكبير محمود ياسين وماذا قال ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور

بالترتر اللامع ومكياج جذاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ سمية الخشاب