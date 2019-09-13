مرتضى منصور يفجر عدة مفاجآت بشأن قناة الزمالك الجديدة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل قناة النادي الجديدة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.



وأكد مرتضى منصور في تصريحات لقناة " الحدث اليوم " أن خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق سيقدم البرنامج الرئيسي في القناة الجديدة.



وأضاف أن القناة ستضم عددا من نجوم الزمالك أبرزهم حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب.



وتابع رئيس نادي الزمالك أن موعد انطلاق القناة هو 1 أكتوبر المقبل عقب الانتهاء من إعداد وتجهيز الاستوديوهات الخاصة بالقناة.



واختتم مؤكدا أنه يدرس إمكانية تقديم برنامج في القناة.