5 أيام في مستشفى أمريكي.. تطور جديد في الحالة الصحية لأمير الكويت

مع بداية شهر سبتمبر الجاري كان من المقرر أن يلتقي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في 12 من الشهر الجاري.



وتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برفقة نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح الاثنين 2 سبتمبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».



ومن جانبه فقد عبَّر البيت الأبيض عن اهتمام الرئيس الأمريكي بزيارة أمير الكويت واللقاء المنتظر انعقاده بينهما، حيث أعلن أن الرئيس الأمريكى سيستقبل أمير الكويت فى البيت الأبيض يوم 12 سبتمبر الجارى، وأكد على أن الزيارة ستسهم فى تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية المشتركة.



ولكن حدث عارض طارئ تسبب في تأجيل لقاء أمير الكويت والرئيس الأمريكي، فقد دخل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الأحد الماضي إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال فحوصات طبية، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وبدوره فقد أشار وزير شئون الديوان الأميري علي جراح الصباح، أن دخول أمير الكويت إلى المستشفى تسبب في تأجيل لقائه المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



العارض الصحي الذي تسبب في دخول أمير الكويت المستشفى في أمريكا، كان قد تعرض له أيضا الشهر الماضي، وفق ما أعلنه وزير شئون الديوان الأميري بالإنابة في الكويت محمد ضيف الله شرار، وقد تم إجراء فحوصات طبية لأمير الكويت في ذلك الوقت، و«تكللت بالتوفيق والنجاح»، بحسب توصيف وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وعن تأجيل لقاء الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد رد البيت الأبيض على هذا الإجراء، فقد أكد البيت الأبيض تطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب، عن تطلعه لاستقبال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح قريبا، متمنيا له الشفاء العاجل.



وصدر عن البيت الأبيض صباح اليوم الاثنين بيان صحفي جاء فيه إن ترامب يتطلع لاستقبال أمير الكويت في واشنطن بمجرد تماثله للشفاء، مضيفا أنه «تم إبلاغ الرئيس الأمريكي أن الشيخ صباح الأحمد سيؤجل زيارته المقررة في 12 سبتمبر الجاري إلى البيت الأبيض بسبب دخوله المستشفى».



كما أكد البيت الأبيض في بيانه أن الرئيس الأمريكي يتمنى لصديقه الشفاء العاجل ويتطلع إلى دعوته إلى واشنطن مرة أخرى في أقرب وقت ممكن.



وعن آخر تطورات الحالية لأمير الكويت، أعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر المستشفى بعد 5 أيام، بعد استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة.