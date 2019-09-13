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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطوير المركز الإسلامي للبحوث السكانية بجامعة الأزهر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة علي تطوير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدًا دوليًا إسلاميًا للدراسات والبحوث السكانية".

ونص القرار على الإبقاء علي المركز كوحدة ذات طابع خاص داخل المعهد، على أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية: دبلوم الدراسات العليا، ودرجة التخصص"الماجستير"، ودرجة العالمية "دكتوراه الفلسفة".

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإضافة كلية الطب في جامعة العريش، إلى جانب إصدار قرار آخر بإضافة كلية العلاج الطبيعي في جامعة بورسعيد.

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