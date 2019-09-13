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مرأة

تأثيرات قوية.. ماذا تفعل ملعقة كركم في جسمك

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:03 م
كركم
كركم
ريهام قدري
يستخدم الكركم لعدة قرون في الطب الصيني القديم والأيورفيدا لعلاج عدد من الحالات. لقد دخلت هذه العشبة الصفراء النابضة بالحياة طريقها إلى المطبخ الأمريكي الشمالي السائد وأصبحت واحدة من أكثر التوابل شهرة في السوق، وتم الإقبال عليها لقدرتها على الوقاية من العديد من الأمراض بداية من نزلات البرد إلى السرطان وفقا ل bitesforfoodie.

الكركم ، المكون النشط الرئيسي له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ، مضادة للجراثيم ، مضاد للفطريات ، ومضادة للميكروبات. من المعروف أنها تساعد في مكافحة الالتهابات المزمنة ، وتحفز تدفق الدم وإزالة السموم من الدم ، وتخفيف الغاز ، ويعمل العجائب للبشرة ، وتسهم المواد المغذية النباتية في رفع المزاج على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك ، يمكن العثور على الكركم في ممر التوابل في أي سوبر ماركت.

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