تعليقات صادمة على صورة هنا الزاهد وأحمد فهمى وشقيقه

نشر الفنان كريم فهمى صورة جديد من حفل زفاف هنا الزاهد وشقيقه أحمد فهمى، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وظهر كريم فهمى فى الصورة برفقة هنا الزاهد وأحمد فهمى ، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيهم .وجاءت تعليقات الجمهور : " لما يكون اخو العريس احلي من العريس " _ " اخو العريس احلى من العريس " _ " الف مبروووووك مبروووك وربنا يخليكوا لبعض ويحفظكوا " .واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من أصدقائهما نجوم الفن والإعلام.