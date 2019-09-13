كشف حساب الكرواتي روميو يوزاك مع منتخب الكويت

روميو يوزاك .. المدير الفني الكرواتي للمنتخب الوطني الكويتي والذي تمت إقالته مؤخرا على خلفية خسارة المنتخب الأزرق أمام نظيره الاسترالي، موضوع أثار الجدل في الأوساط الرياضية بالكويت



يحظى المدرب الكرواتي برصيد حافل مع المنتخب الكويتي، إذ تولى مهمة تدريب المنتخب الأزرق في وقت لم يخض اللاعبون أي مباراة طوال 4 سنوات، ففي 16 مباراة، تحت ظروف اعتيادية، قادها مع الفريق الوطني الأول بالكويت حقق 8 انتصارات مقابل 5 هزائم و3 تعادلات.



وسجل لاعبو المنتخب 23 هدفا فيما اهتزت شباكهم في 18 هجمة محققة.



ولكن في المباراة التي صدر بعدها قرار الاستغناء عن يوزاك، مُني منتخب الكويت بخسارة مدوية أمام نظيره الاسترالي، فى التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، الأمر الذي أثار غضب الجمهور الكويتي



وكانت تصريحات يوزاك قبل المباراة الأخيرة التي خاضها، ايجابية مطمئنة لاسيما بعد فوز المنتخب الكويتي على نظيره النيبالي بـ 7 أهداف دون رد في المباراة الافتتاحية



وكان يوزاك قد اعتمد في المباراة عدة تغييرات على التشكيل الأساسي أدت إلى غياب لاعبين مهمين في المباراة القوية التي ادت إلى هزيمة فريق منتخب الكويت بثلاثية دون رد