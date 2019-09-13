خطيب الحرم المكي: عقيدة السلف وسط بين الإفراط والتفريط.. فيديو

قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن عقيدة السلف عقيدة وسط بين الإفراط والتفريط، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وفي باب وعيد الله، وفي باب أسماء الإيمان والدين، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وأوضح «السديس» خلال خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي بمكة المكرمة، أن كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل، والتشبيه والتمثيل.



وتابع: وما أَشْكَلَ من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعًا لطريق الراسخين في العلم، الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى:«وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا».



وأضاف أنه سبحانه وتعالى قال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله:«فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ»، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذَّمِّ، ثم حجبهم عما أَمَّلُوهُ وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه:«وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ».



