استشهاد ستة من جنود جيش الإمارات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية عن استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.



ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية أسماء الشهداء الإماراتيين وهم: النقيب سعيد احمد راشد المنصوري .. الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني.. و الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري.. و الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو.. و الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي.. و الرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.



وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها الى ذوي الشهداء.. سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.