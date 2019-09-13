اضرار الرجيم القاسي للرجال.. أبرزها ضعف الخصوبة



ضعف جهاز المناعة :

- ضعف بجهاز المناعة فقد يضر الرجيم القاسي بجهاز المناعة في المقام الأول، وهو الجهاز الذي يعتبر الحصن الذي يحمي الجسم من أية أمراض أو أضرار، وبالتالي ضعفه يعني أت يصبح الجسم معرض بشكل كبير لهجوم الأمراض.



ضعف العضلات :

- في الغالب لا يتضمن الرجيم القاسي على أية أطعمة تفيد الجسم او تمده بالقوة التي يحتاجها، فقد يتبع الرجال الرجيم القاسي ويمارس الرياضة وفي هذا الوقت يحتاج فيه الجسم للأطعمة المفيدة التي تقوي العضلات وتمنح الجسم القوة والصحة، ولكن في ظل الرجيم القاسي لن يجد الجسم ما يحتاجه، وهذا يضعف من عضلات الرجال ويكون غير قادر على القيام حتى بالمجهود البدني العادي.



فقد الدم "الأنيميا":

- ومن ضمن الأضرار التي تقع من إتباع رجيم قاسي هو الإعياء بمرض فقر الدم، فقد يصاب الرجال نتيجة تناول مأكولات معينة وحرمان جسمه من مأكولات أخرى تكن فوائد اكثر، بنقصان نسبة الحديد في الجسم وبناء على ذلك يحدث له فقر الدم، وهذا ما يسبب له الشعور الدائم بالتعب والإرهاق وكذلك مظهره العام وقلة التركيز، كما يعاتي من التوتر.



الأمراض والأزمات القلبية:

- كما يضع الرجيم القاسي الرجال في موقف ضعف حيث يهدد حياتهم ويجعلهم أكثر عرضة للأزمات القلبية والإصابة بأمراض القلب في سن صغير.



الترهلات والسيلوليت:

يتسبب الرجيم القاسي للرجال في ظهور الترهلات في مناطق العضلات وهذا من الأمور التي تسبب ضجر وضيق عند الشباب، ويبعدهم عن حلم الوصول إلى جسم قوي ومشدود، كما يؤثر على مظهرهم الخارجي وهذا ينعكس على ثقتهم بنفسهم.



السرطان:

يقرب الرجيم القاسي الرجال من خطر الإصابة بالسرطان في أي منطقة من الجسم، وذلك بسبب الخلل الذي يحدث نتيجة تقصات الوزن وزيادته فجاءة، فقد تتأثر مستقبلات الدهون في الخلايا، وهذا يتسبب في تكوين الخلايا السرطانية.



ضعف العظام :

يعتمد الرجيم القاسي على تقليل السعرات الحرارية أقل مستويات وهذا يؤثر على هرموني الإستروجين والتستوستيرون، حيث تقل مستوياتهم، وينتج عن ذلك قلة تكوين العظام، مما يؤدي إلى إضعاف العظام عاجلًا ام اجلًا.



زيادة في الوزن

يفقدك الرجيم القاسي وزن وهمي فهذا يقلل من كمية الماء والسوائل في الجسم وهذا يشعرك بانك خسرت وزن، ولكن هذا غير صحيح ففي هذه الأنظمة لم تحترق الدهون بشكل كبير، وبالتالي الابتعاد عن الرجيم القاسي لفترة قصيرة لعودة الوزن كما هو بل في أحيان كثيرة يتسبب في مضاعفة الوزن.



قلة الخصوبة:

يؤثر الرجيم القاسي على مستوى الخصوبة لدى الرجال، فقد يؤثر تقليل السعرات الحرارية على الخصوبة وقدرة الرجال على الإنجاب وفقًا للدراسات الحديثة.



نصائح لتجنب اضرار الرجيم القاسي للرجال:

- يعتبر المعدل الطبيعي لخسارة الوزن خلال الشهر الواحد يتراوح ما بين 3 إلى 4 كيلو جرامات لا أكثر من ذلك.

- يجب أن يحتوي النظام الغذائي على العناصر الغذائية المختلفة، بداية من الدهون والنشويات وغيرها من العناصر الغذائية، ولكن كل بمقدار بسيط وليست كميات كبيرة، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات ليصبحوا أكثر من 3 وجبات في اليوم ولكن بكميات أكل قليلة جدًا، فهذا هو أفضل نظام غذائي يساعد على إنقاص الوزن ويظل الجسم بصحته دون اضرار.

- من الضروري عدم تجاهل ممارسة الرياضة باستمرار لمدة ساعة يوميًا حتى إذا كانت رياضة المشي، فهذا سيجنبك ظهور الترهلات والسليويت ويشد الجسم، ويخلصك من الدهون بشكل أكبر من الاعتماد على الأكل فقط.

- الابتعاد عن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على نوع واحد من المأكولات دون غيرها لعدة أيام.



لا يقتصر الرجيم والأنظمة الغذائية والبحث عن اللياقة على النساء فقط، بل ينافس الرجال أيضًا في تلك النقطة للوصول إلى جسم رياضي جذاب بالإضافة إلى الصحة، ولكن في هذا الطريق قد يتجه الرجال إلى اتباع رجيم قاس للتخلص من الوزن الزائد وشد الجسم في أقصر وقت ممكن، ليضعهم ذلك في اضرار الرجيم القاسي، وتأتي النتائج معه ولكن بصورة عكسية، لذا نستعرض لكم اضرار الرجيم القاسي للرجال.اضرار الرجيم القاسي للرجالمجرد البدء في عمل رجيم قاسي هذا يعني أن تدمر جسمك وصحتك في مقابل خسارة مؤقتة للوزن، فقد تعاني العديد من الأجهزة الحيوية في جسدك نتيجة الرجيم القاسي الذي ستقوم بعمله، ومن ضمن هذه الأضرار ما يلي: