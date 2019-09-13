لكل اسم حكاية.. روزيتا بلد المليون نخلة وحجر رشيد والآثار المتنوعة..صور

رشيد إحدى مدن الثغور المصرية القديمة، وردت في جغرافية استرابون باسم بولبيتين، وأنها واقعة على مصب فرع بولبيتين. وذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها القبطي رخيت، ومنها اسمها العربي الحالي رشيد، واسمها اللاتيني روزيتا أي الوردة الصغيرة أو الجميلة.



أصل التسمية



يرجع اسم مدينة رشيد إلى الاسم المصري القديم "رخيت" والذي أصبح "رشيت" في العصر القبطي‘بها وجد حجر رشيد الذي تم بفضله حل رموز الكتابة المصرية القديمة - وهو حجر من أحجار البازلت الأسود بطول متر وعرض 73 سم وبسمك 27 سم ويعود تاريخه إلى عام 196 ق.م مسجل عليه محضر تنصيب الكهنة الملك بطليموس الخامس والاعتراف به ملكا على البلاد - وقد كانت رشيد محافظة مستقلة فيما مضى.



وتتميز المدينة بتراثها المعمارى والزخرفى التاريخي الفريد حيث تعتبر متحفًا للعمارة الإسلامية وهي المدينة المصرية الثانية بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية الموجودة بها والتي ترجع إلى العصرين المملوكى والعثمانى. ولمدينة رشيد تاريخها النضالى العظيم فهي التي هزمت غزوة الإنجليز الأولي 1807 ومع ذلك فقد فقدت مكانتها التجارية في عهد محمد على باشا بعد شق ترعة المحمودية ‘كما كان إهمالها طبيعيًا طوال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر.



وتسبب موقع رشيد المتميز فى جعلها مطمع للاستعمار وتعرضت لحملتى فريزر ونابليون منذ القدم باعتبارها أولى البوابات علي نهر النيل بعد الإسكندرية وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي مصب نهر النيل بفرع رشيد الذى سمى باسمها



وشهدت رشيد قصة وحكاية سطرها الأهالي في التاريخ المصري في مقاومة الغزاة للوطن والدفاع عنه بشتى الطرق المتاحة للمقاومة في تلك الفترة ودحرهم للعودة مرة أخرى، والتسبب في فشل مخططهم لدخول مصر عبر بوابة رشيد وهذا ما حدث مع حملة فريزر الإنجليزية عام 1807 والهزيمة القاسية والخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات الحملة في شوارع رشيد عقب دخولهم المدينة.



عاصرت مدينة رشيد اجمل قصص الحب في التاريخ بين " زبيدة البواب" والقائد الفرنسي "جاك مينو" الذي أشهر إسلامه ليتزوج منها وكانت رشيد عاصمة لمحافظة من محافظات مصر القديمة تحمل نفس الاسم، وفي 21 ديسمبر عام 1895 (منذ 124 سنة) ألغيت محافظة رشيد، وضمت لمديرية البحيرة وأصبحت قاعدة لمركز رشيد اعتبارًا من أول يناير 1896 (منذ 123 سنة.



لقبت مدينة رشيد بـ بلد المليون نخلة، تقع في أقصى شمال مصر، وتتبع محافظة البحيرة إدرايًا، والمدينة عاصمة مركز رشيد. تبلغ مساحتها 2.5 كم²، بلغ عدد سكانها 72,491 الف نسمة حتى عام 2006م. تقع رشيد على الضفة الغربية من رأس فرع رشيد أحد فرعي نهر النيل والذي سُمي باسمها.وهى تبعد عن مدينة القاهرة مسافة 263 كيلومترًا جهة الشمال.

يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق فرع نهر النيل الذي يحمل اسم المدينة، ومن الغرب خليج أبو قير، ومن الجنوب تل أبو مندور وكثبان رملية وتبعد مدينة رشيد 60 كيلومترًا شرق مدينة الإسكندرية، و55 كيلومترًا شمال دمنهور. من أشهر قراها مركز رشيد منــشاة علــوان , الجدية، والبرج، ديبي , محلة الأمير , ادفينا ,الشماسمه , الحماد.



الصناعات الحرفية



وتشتهر المدينة بإنتاجها الوفير من البلح حيث سميت بمدينة المليون نخلة‘ كما تشتهرأيضا بصناعة الأقفاص و الأسبتة المصنوعة من مخلفات جريد النخل وكذلك تشتهر بصناعة الفسيخ وضرب الأرز وصيد الاسماك ولذا فإن بها اسطول كبير من سفن صيد الأسماك من النيل ومن البحر الأبيض المتوسط وفي المدينة 40 ورشة تصنع 1000 يخت سنويا وتصدرها للدول العربية.



التعليم



رشيد الثانوية بنات والثانوية بنين مدرسة ام المحسنين الحاصلة علي الجودة، وكذلك مدرسة أم المصريين، ومدرسة علي الجارم، ومدرسة الشهيد عرفة الثانوية الفنية للبنات، ومدرسة رشيد الثانوية الصناعية بنين، ومدرسة علي بك السلانكلي، وكلية الطب البيطري التابعة لجامعة الإسكندرية والتي توجد في قرية إدفينا. ومدرسة النور المساءية ومدرسة رشيد الجديدة الاعدادية ومدرسة الزهراء الاعدادية بنات ومدرسة زغلولالاعدادية بنين ومجمع رشيد التعليمى مرسة رشيد الثانوية بنات وابو بكر الصديقالابتداءية ومدرسة على المغربي ومدرسة النور الصباحية و مدرسة رشيد الإعدادية للبنات



أعلام رشيد



رشيد مسقط رأس الاديب نجيب محفوظ ومن اشهر اعلامها الشاعر علي الجارم :عاش في الفترة ما بين (1881 - 1949 م) وهو شاعر ولد في مدينة رشيد، درس في الأزهر ثم التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وبعد تخرجه سافر إلى بريطانيا في بعثة دراسية عام 1908 م مكث هناك 4 سنوات، ثم عاد ليعمل أستاذًا بكلية دار العلوم، ثم مفتشًا للغة العربية بوزارة المعارف، ثم كبيرًا لمفتشي اللغة العربية، ثم عضوًا بمجمع اللغة العربية الذي يطلق عليه (مجمع الخالدين) عند إنشائه عام 1932 م، ثم شغل منصب عميد كلية دار العلوم حتى عام 1942 م، وتدرج في وظائف وزارة المعارف، توفي على الجارم في القاهرة في 8\2\1949 م فجأة وهو مصغ إلى أحد أبنائه وهو يلقي قصيدة له.



حجر رشيد وقصة اكتشافه



(بالإنجليزية: Rosetta stone) هو حجر نقش عليه نصوص هيروغليفية وديموطيقية ويونانية، كان مفتاح حل لغز الكتابة الهروغليفية، سمي بحجر رشيد لأنه اكتشف بمدينة رشيد الواقعة على مصب فرع نهر النيل في البحر المتوسط.



اكتشفه ضابط فرنسي في 19 يوليو عام 1799م إبان الحملة الفرنسية وقد نقش عام 196 ق.م. وهذا الحجر مرسوم ملكي صدر في مدينة منف عام 196 ق.م. وقد أصدره الكهان تخليدا لذكرى بطليموس الخامس، وعليه ثلاث لغات الهيروغليفية والديموطقية (القبطية ويقصد بها اللغة الحديثة لقدماء المصريين) والإغريقية، وكان وقت اكتشافه لغزا لغويا لايفسر منذ مئات السنين، لأن اللغات الثلاثة كانت وقتها من اللغات الميتة، حتى جاء العالم الفرنسي جيان فرانسوا شامبليون وفسر هذه اللغات بعد مضاهاتها بالنص اليوناني ونصوص هيروغليفية أخرى.



وما زالت تعتبر مدينة رشيد المدينة الأولى بعد القاهرة تحتفظ نسبيًا في بعض أجزائها بطابعها المعماري، وذلك بما تحتويه من آثار إسلامية قائمة ترجع إلى العصر العثماني، والتي تتنوع ما بين آثار مدنية ودينية وحربية ومنشآت خدمة اجتماعية



اهم المعالم السياحية والاثرية



وهى تقع على الشاطئ الغربي للنيل وأنشأها السلطان قايتباى سنة 901 هـ وهى تشبه الحصن في بنائها المربع وأبراجها الأربعة المستديرة ويحيط بهذه الأبراج خنادق ما زالت أثارها موجودة حتى الآن وعثر بها على حجر رشيد الذي اكتشفه أحد ضباط الحملة الفرنسية عام 1799.بوشار وتم فك الحجر على يد العالم شامبليون



الآثار الإسلامية بمدينة رشيد



أما عن الآثار الإسلامية فهي كثيرة ومتنوعة مسجد زغلول انشئ عام 985 هـ في عهد زغلول وهو مملوك السيد هارون أحد أمراء القرن السابع عشر الميلادي ومن هذا المسجد صدرت إشارة البدء للمقاومة الشعبية ضد حملة فريزر الذي انتقم بتحطيم إحدى مئذنتيه.



مسجد أبو مندور ويقع على شبه جزيرة تسمى تل أبو مندور وهى ربوة عالية على نيل رشيد ويعرف المسجد باسم العارف بالله أبو النضر وهو من كربلاء من نسل على بن أبى طالب كرم الله وجهه.



مسجد العباسي وأنشأه محمد بك طبوزاده عام 1224هـ ويقع على شاطئ النيل جنوب رشيد وهو مبنى بالطوب المزركش وله مئذنة بجوارها قبة رائعة الجمال.



مسجد المحلى وهو ثاني مساجد رشيد اتساعا بعد مسجد زغلول ويمتاز ضريحه بأنه مبطن بالقيشاني الملون والخشب المخروط بأشكال متعددة ويقوم على 99 عمود مختلفة الأشكال وله 6 أبواب ويضم مكتبة زاخرة بالكتب الإسلامية والمخطوطات وينسب هذا المسجد إلى السيد على المحلى الذي توفى برشيد ودفن بها عام 90 هـ.



طاحونة أبو شاهين طاحونة أبو شاهين تم تشييدها في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي بناها عثمان أغا الطوبجى وقد خصصت لطحن الغلال وكانت تدار بواسطة الدواب وهى طاحونة مزدوجة لها تروس خشبية.



حمام عزوز كان أول ظهور للحمامات في العصر الروماني وأخذها المصريون عن الرومان وكانت مخصصة لعمل حمامات البخار والتدليك ومعالجة بعض الأمراض مثل الروماتيزم وجميع أرضيات هذا الحمام من الرخام وأسقفه عبارة عن قباب مفرغة الأجزاء تتخللها أطباق زجاجية مختلفة الألوان.



المنازل الأثرية

منزل عرب كلى من أشهر منازل رشيد وأكبرها وعرف بمنشأة عرب كلى الذي كان محافظا لرشيد أثناء حملة فريزر على مصر. وقد شيد المنزل في القرن 18 م. ويتكون من أربعة طوابق تبرز خصائص العمارة والفنون الإسلامية في هذه الفترة. يضم المتحف مقتنيات ونماذج تبرز كفاح شعب رشيد والمعارك التي خاضها ضد المستعمر الفرنسي والإنجليزي وتتضمن نماذج وصور للمعارك وللحياة الأسرية في رشيد والصناعات الحرفية الشعبية ومخطوطات وأدوات للحياة اليومية، بالإضافة إلى نسخة من حجر رشيد الذي كشف عنه عام 1799 ومجموعة من الأسلحة من القرنين 18، 19.



كما يعرض بالمتحف بعض الآثار الإسلامية التي كشف عنها مؤخرا في رشيد كعملات إسلامية وأوان فخارية. ويعرض ملامح عن تاريخ رشيد الوطني ويشتمل على ثلاثة طوابق. الأرضي : لبيع الهدايا والنماذج الأثرية ذات الطابع الخاص برشيد. الثاني : نموذج لحجر رشيد وصور ونموذج لقلعة رشيد وتماثيل ولوحات لشخصيات مهمة ومجموعة من البنادق والسيوف. الثالث : يشتمل على مجموعة من الآثار الإسلامية المكتشفة بمدينة رشيد منها أوان فخارية وعملات إسلامية.



ومن المنازل الاثرية ايضا برشيد منزل كوهية..وتم تشييده في النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري. 12

منزل محارم..وتم تشيده في القرن 12 هجريا - 18 ميلاديا منزل علوان..وشهد هذا المنزل اجتماع أحمد عرابي باشا بعلوان بك أكبر تجار رشيد بعد أن تولى عرابي نظارة الحربية عام 1881 ميلادية.



فكرة تطوير المدينة



واستمر الحال كما هو عليه حتى صدر قرار عام 2007 لتطوير مدينة رشيد واستمر العمل بها على فترات حتى توقف تماما بعد ثورة 25يناير بسبب الانفلات الامنى وعدم وجود موارد لتمويل المشروع الا أن أسفرت توصيات مؤتمر الشباب بالاسكندرية فى شهر يوليو 2017م من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه قدآن الأوان لكى تضع مصر مدينة رشيد في الموقع الذي يتناسب مع قيمتها التاريخية ويجعلها علي الخريطة السياحية العالمية, وأن يتم تطويرها لتصبح متحفا مفتوحا علي غرار مدينة الأقصر ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسى الاجهزة التنفيذية المختصة 3 سنوات للانتهاء من ملف تطوير مدينة رشيد.







