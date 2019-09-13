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أخبار البلد

والتسليم دليفري.. مترو الأنفاق يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب غدا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:46 م
تذاكر المترو
تذاكر المترو
قسم الأخبار
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة وعدد من التسهيلات الجديدة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2020.

وأشارت الشركة، إلي أن مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث سيتم تشغيلها لاستخراج اشتراكات الطلبة وذلك اعتبارًا من غد السبت، لافتًا إلى أن بيع استمارات اشتراكات الطلبة بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة.

وقررت مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، أنه تم التواصل مع جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، وجامعة الأزهر، وكذلك المناطق التعليمية المحيطة بالمترو، والتنسيق معها بحيث يتم تسليم الاستمارات وكذلك تسليم الاشتراكات بمقر الطالب بالجامعة أو المدرسة بمعرفة مندوب من المترو دون ذهاب الطالب إلى مكتب اشتراكات المترو.

وجاءت مكاتب الاشتراكات كالتالي :
 
مكاتب اشتراكات الخط الأول: حلوان – عين حلوان – جامعة حلوان – المعادى – دار السلام – الزهراء – الشهداء – حدائق الزيتون – عين شمس – عزبة النخل – المرج القديمة – المرج الجديدة.

مكاتب اشتراكات الخط الثاني: كلية الزراعة – المظلات – روض الفرج – مسرة – الشهداء 2 – العتبة 2- الدقي – جامعة القاهرة – الجيزة – المنيب.

مكاتب اشتراكات الخط الثالث: العتبة 3- العباسية

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، غنه في حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات من الطلبة وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالي، معلنة تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أي معوقات قد تحدث.

وأكدت زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وزيادة العملات المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.

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