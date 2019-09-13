سفير نيوزيلندا يقدم أوراقه كممثل لفلسطين لرياض المالكي

ذكرت سفارة نيوزيلندا في القاهرة أن السفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا في القاهرة، قدم أوراق تقديمه كممثل لفلسطين.



وقالت السفارة النيوزلندية في بيان لها: "كانت من دواعي سرور السفير جريج لويس أن يُقدم اوراق تقديمه كممثل لفلسطين إلى السفير رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني في القاهرة هذا الأسبوع».



وأكدت سفارة نيوزيلندا في القاهرة، في بيانها: «تتطلع نيوزيلندا إلى تعميق علاقتنا مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني».