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اقتصاد

تعديل بيانات بطاقة التموين عند وفاة أحد المستفيدين في 5 خطوات.. تعرف عليها

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:56 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
محمد صبيح
يستعرض صدى البلد إجراءات تعديل البطاقة التموينية في حالة وفاة أحد أفرادها؛ والمتسندات المطلوبة لحذف المتوفي من أفراد البطاقة حتى لا يتم صرف الدعم له مما يعرض أسرة المتوفي للمسائلة القانونية.

تلزم وزارة التموين أصحاب البطاقات بتعديل البيانات على البطاقة الذكية في حالة وفاة أحد أفرادها خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.

* يتقدم المواطن إلى مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية بالمستندات التالية:

- المستند الرسمي الدال على الوفاة.

- البطاقة التموينية المراد الخصم منها.

* يقوم المواطن بتحرير نموذج الخدمة الخاص بذلك والتوقيع عليه.

* يقوم مكتب التموين بمراجعة نموذج الخدمة المثبت به طلب خصم المتوفى من البطاقة التموينية واعتماد النموذج وإرساله إلى مركز الخدمة لإدخال التعديل على النظام.

* يقوم مركز الخدمة بتنفيذ التعديلات على النظام بخصم الفرد المتوفى من البطاقة.

* يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن ما يفيد التعديل والبطاقة التموينية بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على (اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال).

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