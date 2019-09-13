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رياضة

الإسماعيلي ضد أهلي بنى غازي .. الدراويش يتفوق 3-1 فى شوط أول مثير .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:53 م
مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي وأهلي بنى غازى
يسرى غازى
أنهى فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي الشوط الأول بالتقدم على نظيره فريق أهلي بنى غازى بنتيجة 3-1 في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال.

نجح وجيه عبد الحكيم فى تسجيل الهدف الأول بعدما تسلم تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه قوية رغم ملاحقة مدافع الفريق الليبي وتسكن شباك الحارس معلنا عن الهدف الأول.

وفى الدقيقة 21 تسبب خطأ قاتل لحارس مرمى فريق الأهلي الليبي فى إهداء وجيه عبدالحكيم كرة سهلة داخل منطقة الجزاء سددها بقدما فى الشباك ويسجل ثانى أهداف قلعة الدراويش.

جرت محاولات من جانب الفريق الليبي لتسجيل هدف العودة إلى المباراة فى حين لم يكتف الدراويش بالهدفين وشن لاعبيه هجوما ضاريا على الخطوط الخلفية للفريق الليبي.

وفى الدقيقة 28 حصل الفريق الليبي على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها سفيان عمران الكرة تمر إلى جوار يد محمد فوزى حارس الدراويش وتسكن الشباك معلنا عن هدف أهلى بنى غازى الليبي الأول.

كاد فى الدقيقة 32 أن يسجل وجيه عبدالحكيم الهاتريك بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها تصطدم بجسم مدافع الفريق الليبي وترتد ليسددها أحمد مدبولى وتسكن الشباك ليحرز ثالث أهداف الدراويش.

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