الاسماعيلي يهزم اهلي بنغازى 4-2 فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال العرب .. فيديو

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي على نظيره فريق أهلي بنغازى الليبي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال وينتظر لقاء الإياب المقرر إقامته فى تونس.



أحرز رباعية قلعة الدراويش وجيه عبدالحكيم هدفين وأحمد مدبولى وعبدالرحمن مجدى لكل منهما هدف فيما سجل ثنائية الفريق الليبي سفيان عمران وديفيد.



نجح وجيه عبد الحكيم فى تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة بعدما تسلم تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه قوية رغم ملاحقة مدافع الفريق الليبي وتسكن شباك الحارس معلنا عن الهدف الأول.



وفى الدقيقة 21 تسبب خطأ قاتل لحارس مرمى فريق الأهلي الليبي فى إهداء وجيه عبدالحكيم كرة سهلة داخل منطقة الجزاء سددها بقدما فى الشباك ويسجل ثانى أهداف قلعة الدراويش.



جرت محاولات من جانب الفريق الليبي لتسجيل هدف العودة إلى المباراة فى حين لم يكتف الدراويش بالهدفين وشن لاعبيه هجوما ضاريا على الخطوط الخلفية للفريق الليبي.



وفى الدقيقة 28 حصل الفريق الليبي على ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها سفيان عمران الكرة تمر إلى جوار يد محمد فوزى حارس الدراويش وتسكن الشباك معلنا عن هدف أهلى بنغازى الليبي الأول.



كاد فى الدقيقة 32 أن يسجل وجيه عبدالحكيم الهاتريك بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها تصطدم بجسم مدافع الفريق الليبي وترتد ليسددها أحمد مدبولى وتسكن الشباك ليحرز ثالث أهداف الدراويش.



شهدت مجريات الشوط الثاني بداية هجومية للدراويش وقام حكم اللقاء المغربي رضوان فى الدقيقة 49 جيد بإلغاء ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي بعد احتسابها عقب تعرض أحد لاعبيه إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء وذلك بداعى التسلل.



نجح ديفيد لاعب فريق أهلي بنغازى فى الدقيقة 69 فى تسجيل ثاني أهداف الفريق الليبي عقب تلقيه تمريرة من الجبهة اليمنى سددها اللاعب بقدمه قوية تسكن شباك حارس الدراويش.



وأهدر وجيه عبدالحكيم فرصة حقيقية لتسجيل رابع أهداف الدراويش كما أضاع يايا لاعب أهلي بنغازى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 83.



ونجح عبدالرحمن مجدى فى تسجيل الهدف الرابع من ضربة حرة سدد خلالها الكرة قوية فى المرمى لتسكن شباك الحارس الليبي فى الدقيقة 88.