المعامل المركزية: نتبع الكشف المبكر على أطفال الحضانات

قالت الدكتور نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إنهم يعملون على متابعة الأطفال ووقايتهم من أي خلل بالتمثيل الغذائي، لافتة إلي أن ذلك المشروع أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشارت نانسي الجندي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنهم يعملون من سنة 2000 علي الكشف علي الغدة الدرقية، ولكن تم اضافة التمثيل الغذائي للأطفال بداية من عام 2015.



وأضافت نانسي الجندي، أن هناك شراكة كبيرة في ذلك العمل مع الجماعات، من خلال توفير الخبرات والمواد الغذائية المطلوبة، موضحا أنهم بدأوا في الشريحة الأولي للأطفال الحضانات، حتى يستطيعوا معالجة الأطفال منذ البداية.