أصالة: تركت التعليم بعد الثانوية واشتغلت كتير قبل الفن.. فيديو

قالت المطربة أصالة، أنها لم تكمل تعليمها ولم تتح لها الفرصة لأن تلتحق بالجامعة.
وأضافت أصالة في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج" معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب".
وتابعت أصالة:" غنيت أغنية في قصص الشعوب عندما كان عمري 6 سنوات"، مضيفة:" ابنتي شام لا تظهر معي كثيرا لأنها خجولة وظهرت معي مرة واحدة عندما كانت صغيرة في السن".
وأضافت أصالة في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج" معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة:" مكملتش دراستي وخرجت من التعليم في الثانوية العامة، ولكنني اشتغلت كثيرا قبل بداية مشواري الفني، وقرأت كثيرا في الأدب".
وتابعت أصالة:" غنيت أغنية في قصص الشعوب عندما كان عمري 6 سنوات"، مضيفة:" ابنتي شام لا تظهر معي كثيرا لأنها خجولة وظهرت معي مرة واحدة عندما كانت صغيرة في السن".