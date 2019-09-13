مهرجان تورونتو يعلن جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما



وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي هذا العام، 18 فيلما تتنافس فيما بينها على جوائز اختيار الجمهور، التي تعتبر بوابة هامة نحو جوائز الأوسكار.



وأعلنت إدارة الدورة الـ44 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، المنعقد حاليا فى كندا إلغاء حفل الختام وتوزيع جوائزه، المقرر الأحد المقبل، والإعلان عن الفائزين بجوائز هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان، سواء جائزة اختيارات الجمهور أو لجنة الحكام.



اتخذ مهرجان تورونتو هذا القرار بعد مغادرة العديد من صناع الأفلام والنقاد المدينة الكندية بعد أكثر من اسبوع من إنعقاد المهرجان، وسوف تمنح إذاعة الجوائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي صناع الأفلام والجماهير فرصة للاحتفال والمشاركة بفرحة الفوز في نفس الوقت.

كشف مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عبر وسائل التواصل الإجتماعى جوائز الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبرسي".وحصد فيلم "Murmur" جائزة "فيبرسي" الخاصة بقسم "اكتشافات"، الذي يشارك فيه الفيلم المصري "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر.كما فاز فيلم "How To Build a Girl" للمخرجة الإنجليزية كوكي جيدرويك، بجائزة "فيبرسي" في قسم العروض الخاصة.