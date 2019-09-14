كان بييجي الشغل عادي.. والد طفل محرر من الاختطاف: عامل في مطعمي خطف ابني

وجهت السيدة سحر السيد، والدة الطفل المحرر من الاختطاف، الشكر لرجال وزارة الداخلية، على جهودهم في تحرير ابنها المختطف، مؤكدة: "المجرمين كانوا هيدبحوا ابني".



من جانبه أكد عبد المهمين عبد الوهاب، والد الطفل، في تصريحات تلفزيونية، أن ابنه كان مخطوفا منذ يوم الأحد الماضي، وتم تحريره أمس الاول الخميس، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف أي شخص من وزارة الداخلية ولم يكن له أي واسطة.



وأوضح والد الطفل المحرر من الاختطاف، أن ابنه كان شبه ميت، وشعوره بعد تحرير ابنه لا يوصف، مشيرا إلى أنه فور عودته بابنه الى منطقة سكنه، شهد مظاهرة حب من أهالي المنطقة.



وكشف أن أحد الموظفين العاملين في مطعمه هو من اختطف ابنه، وطول فترة الاختطاف كان يأتي إلى العمل بشكل طبيعي، وكأن شيئا لم يكن، وكأنه ليس المجرم.



