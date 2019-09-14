كاميرات كتير عالفاضي.. سامسونج تسخر من آيفون 11.. فيديو

سخرت شركة سامسونج الكورية، من آخر إصدارات شركة أبل في عالم الهواتف الذكية، وهو هاتف آيفون 11 (iPhone 11) برو الذي يتميز بكاميراته الخلفية الثلاثة.



ونشرت الشركة الكورية إعلانًا جديدًا يحث مستخدمي هواتف آيفون على التبديل إلى أحدث هواتفها الرائدة جالاكسي نوت 10 (Galaxy Note 10)، وجاء هذا الإعلان في أعقاب إصدار شركة أبل سلسلة هواتف آيفون 11 (iPhone 11) الجديدة.



ووفقا لموقع "زيد نت" التقني، حاول المسئولون التنفيذيون في شركة أبل يوم الثلاثاء الماضي بجد جعل هواتفها الجديدة تبدو وكأنها النسخة الحادية عشرة من الفكرة الرائعة التي أتى بها ستيف جوبز، مؤسس الشركة، ولكن مع نحاولة التركيز بشكل كبير على الكاميرا، ومع ذلك، فقد بدا أنها محاولة يائسة لبيع العديد من الكاميرات.



وخلال الإعلان، حاولت سامسونج إظهار أن كاميرا iPhone 11 غير كفء بشكل هامشي، وأن كاميراتها المتعددة ليست ذات داعٍ، بينما كاميرا سامسونج تحتوي على عدد من المميزات المفيدة.



