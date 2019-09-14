جامعتا القاهرة وعين شمس تستعدان للعام الدراسي الجديد.. الخشت: مستعدون لاستقبال 260 ألف طالب.. وعين شمس تجدد قصر الزعفران

استعدادات مكثفة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2019/ 2020

القاهرة تعلن انتهاء جميع الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية

تسكين 14 ألف طالب بمدن جامعة القاهرة وفقًا لجدول زمني محدد

عين شمس تنظم حفلات للطلاب الجدد ولافتات إرشادية لتعريفهم على كليتهم

أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 برفع كفاءة جزء كبير من الحرم الجامعي المتهالك، منها القبة والساعة والمنطقة المحيطة وأسوار وبوابات الحرم، وكذلك المدينة الجامعية وبعض الكليات.وأعلن الدكتور محمد الخشت لـ"صدى البلد"، خطة الجامعة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث وجه الكليات بسرعة الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات لبدء الدراسة وانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول والانتهاء من توزيع الطلاب على الشعب والأقسام الدراسية والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات حتي ينتظم الطلاب في الدراسة.ودعا رئيس جامعة القاهرة الطلاب الجدد، إلى سرعة استخراج البطاقات الجامعية، مشيرا إلى وضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريف الطلاب الجدد بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، بالإضافة إلى تفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.وأوضح الدكتور محمد الخشت أن الجامعة تستقبل نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد ببدء العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 المقرر له يوم السبت 21 سبتمبر الجاري.وأكد الدكتور محمد الخشت انتهاء جميع الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.وقال رئيس جامعة القاهرة، إن استعدادات المدن الجامعية تمت على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب وفقًا لجدول زمني محدد، حيث تم تجديد وتأهيل 11 مبنى من مباني المدن الجامعية، شملت مدخل المدينة وحدائقها، والمطاعم وإمدادها بأجهزة ومعدات جديدة، ومسجد المدينة، ومبنى المجلس العربي.في السياق ذاته، بدأت جامعة عين شمس الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد بترميم مظهر بوابات الجامعة وتجديد وترميم قصر الزعفران من الداخل والخارجي باعتباره أهم معالم الجامعة، وتعليق بعض اللافتات الإرشادية للطلاب الجدد لتعريفهم بأماكن الكليات وأوراق التقديم.وتجرى الجامعة تزيين المشاتل والحدائق لإظهار الجامعة فى أبهى صورها فى أول أيام الدراسة، بالإضافة إلى تنظيم حفلات استقبال للطلاب الجدد بكل كلية على حدى وبمشاركة اتحادات طلاب الكليات لمساعدة الطلاب الجدد للتعرف على كليتهم.يذكر أن المجلس الأعلي للجامعات أعلن انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 21 من سبتمبر 2019 لتبدأ الدراسة بـ العام الجامعي 2019/ 2020، حيث أعلن الأعلى للجامعات موعد بدء العام الدراسي الجديد والخطة الزمنية خلال العام، والتي تضمنت موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك الإجازات خلال العام الدراسي الجديد.ووفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 15 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020