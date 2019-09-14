ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

5 جنيهات تراجعا بجرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 14-9-2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تراجعت أسعار الذهب بمعدل 5 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، السبت 14-9-2019، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 682 و684 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 و586 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 779 و782 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5456 و5472 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 714 إلى 717 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 455 و457 جنيها، وعيار 12 من 390 و391 جنيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

650 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 3 أغسطس 2019

7 جنيهات ارتفاعا فى الجرام.. تعرف على اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 -8- 2019

جرام 24 يسجل 801 جنيه.. اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16-8-2019

الذهب عيار 21 بـ701 جنيه للجرام .. اسعار الذهب اليوم السبت 17 -8- 2019

5 جنيهات تراجعا خلال المنتصف.. اسعار الذهب اليوم السبت 17 أغسطس 2019

2 جنيها ارتفاعا لجرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2019

ترشيحاتنا

الأهلي يسعي إلي الفوز وطمأنة جماهيره في مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

بفستان أنيق .. هنادى مهنا تبهر متابعيها بإطلالتها فى مهرجان القنوات الفضائية

مدير الأمن والدفاع: الفترة السابقة أثبتت أن الإرهاب لاعب سياسي.. فيديو

تعرف على حكم من لمسه الكلب وهو على وضوء

الإفتاء توضح حكم الصلاة في بنطلون به ثقب صغير فوق الركبة.. فيديو

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية