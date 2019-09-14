نجم يوفنتوس يرفض أموال قطر

رفض ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس، عرضا مغريا من نادي الغرافة القطري، للإنضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "لاجازريت ديللو سبورت" الإيطالية ، أن ماندزوكيتش رفض عرضا مغريا من نادي الغرافة القطري، للانضمام إليه خلال الصيف الحالي.





وكان ماندزوكيتش اُستبعد من قائمة يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، مما يفتح الباب أمام رحيله عن صفوف البيانكونيري، بعد خروجه من حسابات مدربه ماوريسيو ساري في التشامبيونزليج.



