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رياضة

نجم يوفنتوس يرفض أموال قطر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
ماندزوكيتش ورونالدو
ماندزوكيتش ورونالدو
محمد السعيد
رفض ماريو ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس، عرضا مغريا من نادي الغرافة القطري، للإنضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "لاجازريت ديللو سبورت" الإيطالية، أن ماندزوكيتش رفض عرضا مغريا من نادي الغرافة القطري، للانضمام إليه خلال الصيف الحالي.

وكان ماندزوكيتش اُستبعد من قائمة يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، مما يفتح الباب أمام رحيله عن صفوف البيانكونيري، بعد خروجه من حسابات مدربه ماوريسيو ساري في التشامبيونزليج.

وانضم ماندزوكيتش إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2015 قادما من أتلتيكو مدردي في صفقة بلغت قيمتها نحو 19 مليون يورو.

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