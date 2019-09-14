شروط تعاقد المنشآت الطبية الخاصة مع التأمين الصحي الشامل.. خدمات

حرصا من "صدى البلد" علي تقديم خدمة مميزة لمتابعي الموقع الإخباري.. ننشر مجموعة من الخدمات التي تهم القارئ ومن بينها شروط تعاقد المنشآت الطبية الخاصة مع هيئة التأمين الصحي الشامل.



شروط التعاقد والمستندات المطلوبة



شروط التعاقد

- استيفاء المنشأة الطبية لشروط ومعايير الجودة وفقا للمواصفات القياسية الصادر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

- الالتزام بتوفير التجهيزات اللازمة لقراءة بطاقة الانتفاع الإلكترونية الصادرة عن الهيئة، وكذلك نظم المعلومات الخاص بالمطالبات.

- سداد رسوم التعاقد المكررة طبقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل ولائحته التنفيذية.

