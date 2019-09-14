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أخبار العالم

تركيا: اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لبحث خطط نتنياهو ضم مناطق بالضفة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:16 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
رويترز
قالت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا غدا الأحد لمناقشة إعلان إسرائيل عزمها ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه يعتزم ضم غور الأردن الذي يقع في الضفة الغربية واستولت عليه إسرائيل عام 1967. ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعبرت دول في الشرق الأوسط وقوى أوروبية عن قلقها من الخطة التي قال نتنياهو إنه سينفذها إذا فاز في انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها.

كما أدان وزراء الخارجية العرب الخطة يوم الثلاثاء ووصفوها بأنها اعتداء يقوض أي فرص للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في جدة لمناقشة "تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل".

وذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت. والمدينة الفلسطينية الرئيسية في المنطقة هي أريحا وتضم حوالي 28 قرية ومنطقة بدوية أصغر.

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