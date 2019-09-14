حريق أرامكو.. ما مصير اكتتاب جوهرة النفط السعودى بعد الهجوم الإرهابي الحوثي

هجوم حوثى على نفط أرامكو



وأعلنت جماعة الحوثيين اليمنية تبنيها الهجوم على مصنعين لشركة أرامكو السعودية صباح اليوم وقالت إنها نُفذت بـ10 طائرات مسيرة. وكان مصدر أمني سعودي قد أعلن نشوب حريقين في الشركة نتيجة هجوم بطائرات "درون" دون ذكر مصدر الهجمات.



أرامكو تفوض 9 بنوك للقيام بأدوار قيادية في الاكتتاب



وتخطو أرامكو نحو الاكتتاب بخطى ثابتة للطرح الأولى المقرر قريبا، بعدما فوضت 9 بنوك لقيادة طرحها العام الأولي، المتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم وفق مصادر.



وقالت المصادر، وفقا لـ"رويترز"، إن أرامكو اختارت جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق.



كما اختارت الشركة بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية.



فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، الثلاثاء الماضى ، إن الطرح العام الأولي للشركة سيتم "قريبًا جدًا"، مشيرا إلى أن الطرح المحلي هو الأولى، ولكن الشركة مستعدة لطرح دولي.



مخاوف بعد حريق أرامكو



وبعد الحريق الذى شنه الإرهاب الحوثى على معملين تابعين لأرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص اتجهت أنظار الأوساط النفطية نحو مستقبل طرح شركة أرامكو لمعرفة مصير الإكتتاب واحتمالية أن يواجه عقبات بسبب تكرار الهجمات الإرهابية الحوثية التى من المتوقع أن تخلق نوعا من الخوف لدى المستثمرين بعد تهافت كبير من قبل مؤسسات بنكية عالمية على الطرح.





لن ينال الإرهاب من مسيرة أرامكو



قال الدكتور محمد الصبان مستشار سابق بوزارة النفط السعودية، إن الهجمات الإرهابية المتكررة على أرامكو لن تؤثر على نشاطها وعملية الاكتتاب التى تجريها .



ولفت "الصبان"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أرامكو ستواصل عملية الإكتتاب دون أي نراجع أو عقبات، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه بل تعرضت السعودية لعدة هجمات حوثية إرهابية من قبل على منشأتها النفطية والحيوية ولم تؤثر على مسيرتها .



وأشار"خبير النفط السعودى"، إلى أنه لا بديل عن السعودية فى الإيفاء بإمدادات النفط للمنطقة إذ تمثل صادراتها من النفط حوالى 80%.



وكانت السعودية قد شهدت فى وقت سابق عده هجمات إرهابية متفرقة على مناطق نفطية تابعة لأرامكو لكنها باءت بالفشل بعد سيطرة القوات السعودية عليها.



وكان متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح بأنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار مسيرة "درون" .



أثار نجاح أرامكو عملاق النفط السعودى أو جوهرة النفط السعودى بحسب ما تطلق عليه الأوساط النفطية حفيظة الحوثيين خصوصا وأنه منشأة حيوية استراتيجية للسعودية تفى بإمدادات النفط للمنطقة ولها دورا كبيرا فى إحداث توازن ملموس فى أسعار النفط.