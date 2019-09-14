لطلاب المنازل.. مراكز امتحانات إلكترونية لتأدية اختبارات أولى وثانية ثانوي هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم إعداد مراكز امتحانات إلكترونية ليؤدي فيها طلاب المنازل والخدمات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام ستكون كلها إلكترونية لجميع الطلاب بلا استثناء، وسيكون تصحيحها إلكترونيًا أيضًا.





وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن طلاب المدارس الخاصة سيؤدون امتحاناتهم هذا العام داخل مدارسهم بشكل إلكتروني في نفس التوقيت في زملائهم الذين يمتحنون في المدارس الحكومية، ولن يمتحنوا في مدارس أخرى مثل العام الماضي.