ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بخلخال.. ظهور جديد لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد بعد زفافهما

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:47 م
أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد إبراهيم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أحدث ظهور للعروسين احمد فهمى وهنا الزاهد بعد حفل زفافهما والذى أقيم منذ أيام قليلة بأحد الفنادق الكبرى.

ولفت ظهور أحمد فهمى وهنا الزاهد فى أحدث ظهور لهما فى الصورة بملابس بسيطة؛ حيث ارتدى فهمى تى شيرت وشورت أبيض بينما ارتدت هنا الزاهد ملابس رياضية سوداء.

ولقت الصورة عديدا من التعليقات من جانب المتابعين والجمهور وجاء بعضها تسخر من أحمد فهمى بسبب وضع خلخال فى قدمه.

يذكر أن شهد حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد حضور عدد من النجوم والمشاهير ولعل من أبرزهم كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز ومحمد حماقى ودنيا سمير غانم.
بخلخال.. ظهور جديد لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد بعد زفافهما
بخلخال.. ظهور جديد لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد بعد زفافهما

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوشمه.. شاهد أحدث ظهور لـ احمد فهمى أمام البحر

شاهد.. رسالة هبة مجدي إلى العروسين أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي يقبل هنا الزاهد في حفل زفافهما.. فيديو

كان مجرد حلم.. شاهد أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد حفل زفافها

مع زوجته دنيا سمير غانم ووالدها.. رامي رضوان يهنئ أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما

أخيرا تزوجت من حب حياتي.. هنا الزاهد تكتب عن زفافها على أحمد فهمي.. صورة

ترشيحاتنا

إدارة الأغذية والدواء: عقار زنتاك قد يحتوى على مواد مسرطنة قليلة

بعد تسجيله لهدف.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الأهلي وكانو سبورت

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

إثيوبيا تعلن مدة ملء خزان سد النهضة

طعمها مالح.. حقيقة ظهور طماطم مسرطنة فى الأسواق بعد صور الثمار المجوفة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت