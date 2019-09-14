بخلخال.. ظهور جديد لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد بعد زفافهما

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أحدث ظهور للعروسين احمد فهمى وهنا الزاهد بعد حفل زفافهما والذى أقيم منذ أيام قليلة بأحد الفنادق الكبرى.



ولفت ظهور أحمد فهمى وهنا الزاهد فى أحدث ظهور لهما فى الصورة بملابس بسيطة؛ حيث ارتدى فهمى تى شيرت وشورت أبيض بينما ارتدت هنا الزاهد ملابس رياضية سوداء.



ولقت الصورة عديدا من التعليقات من جانب المتابعين والجمهور وجاء بعضها تسخر من أحمد فهمى بسبب وضع خلخال فى قدمه.



يذكر أن شهد حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد حضور عدد من النجوم والمشاهير ولعل من أبرزهم كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز ومحمد حماقى ودنيا سمير غانم.