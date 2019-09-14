ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ عاصي الحلاني.. تعرف عليها

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:10 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وعاصي الحلاني
سعيد فراج
نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، وجهتها إلى صديقها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعد انتشار صورته وهو مصاب إثر سقوطه من فوق حصانه في مزرعته.

وكتبت شيرين عبد الوهاب في تغريدتها لـ عاصي الحلاني: "ألف سلامة على الصديق الغالي والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون بخير وتقوم بالسلامة لبيتك وجمهورك اللي بيحبك".

كان عاصي الحلاني قد تعرض للإصابة الاثنين الماضي، بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.

يذكر أن احدث أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي" من إنتاج شركة روتانا وتم طرحها في العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاصي الحلاني يشعل المسرح في سوريا.. صور

عاصى الحلانى يشعل حفل زفاف نجل وزير الأشغال اللبناني يوسف فينانوس.. فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ عاصي الحلاني بعد نقله للمستشفى

اخبار الفن.. التحقيق مع حكيم.. نقل عاصي الحلاني للمستشفى.. نيو لوك ياسمين صبري

عاصي الحلاني يخرج من المستشفى.. تعرف على وضعه الصحي

نانسي عجرم لـ عاصي الحلاني بعد إصابته: "فريقك ناطرك"

ترشيحاتنا

فرح ابني على اللي ما تتسمى.. والدة عريس تصمم أغرب دعوة زفاف.. شاهد

بعد فقدان الذاكرة.. ابنة عاصى الحلانى تكشف عن اخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

بالفيديو.. فان دايك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل دخوله شباك نيوكاسل

شاهد.. إيهاب جلال يكشف عن مفاوضات تدريب منتخب مصر

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت الوزن.. إطلالات تبرز جمال وأناقة إيمى طلعت زكريا

بريانكا شوبرا تتألق في العرض الخاص لفيلم sky is pink في تورونتو السينمائي .. صور

بـ ملابس كاجول.. رنا سماحة بإطلالة ملفتة من بيروت