شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ عاصي الحلاني.. تعرف عليها

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، وجهتها إلى صديقها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعد انتشار صورته وهو مصاب إثر سقوطه من فوق حصانه في مزرعته.



وكتبت شيرين عبد الوهاب في تغريدتها لـ عاصي الحلاني: "ألف سلامة على الصديق الغالي والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون بخير وتقوم بالسلامة لبيتك وجمهورك اللي بيحبك".



كان عاصي الحلاني قد تعرض للإصابة الاثنين الماضي، بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.



يذكر أن احدث أعمال عاصى الحلانى أغنية بعنوان "اضحكي" من إنتاج شركة روتانا وتم طرحها في العام الجاري وحققت 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

