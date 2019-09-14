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محافظات

120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:40 م
120 موقع لتنفيذ مبادرة
120 موقع لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع
جمالات الدمنهورى
إنطلقت اليوم السبت بمحافظة البحيرة أولى فاعليات مبادرة الرئيس الجمهورية للكشف المبكر لفحص فقدان أو ضعف السمع لدى الأطفال من عمر يوم وحتى شهر فى 120 مكان تم تخصيصهم للفحص فى 16 ادارة صحية بنطاق محافظة البحيرة وذلك تحت رعاية اللواء هشام امن محافظ البحيرة.

اكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة أن العمل بالمبادرة يتم خلال مواعيد العمل الرسمية بالوحدات الصحية وذلك لاستمرارها حيث تم ادراجها ضمن برامج الرعاية الصحية الاولية المقدمة بالوحدات الصحية.

وتفقد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة فاعليات الحملة بمركز ناصر الطبى ،ومركز طبى عزبة سعد ومكتب رعاية طفل الهلال التابعين لادارة دمنهور الصحية وذلك ضمن ال 5 ادارات اليوم الاول مشيرا الى أنه جارى تدريب باقى الادارات حيث سيتم العمل بجميع الادارات بنهاية الاسبوع الحالى.
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور
120 موقعا لتنفيذ مبادرة السيسي للكشف المبكر عن فقدان السمع بالبحيرة.. صور

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