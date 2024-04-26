عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأسلحة الصاروخية .. حزب الله يستهدف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا بلبنان

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف عناصره  بالأسلحة الصاروخية موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا فيه إصابة مباشرة.


وفي وقت سابق؛ تم إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وكان مجاهدو ‌‏حزب الله اللبناني قصفوا ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏حيث أصابوها إصابة مباشرة.‏

كما استهدف حزب الله اللبناني موقع رويسات العلم في تلال ‎كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوه إصابة مباشرة.

وبحسب البيان الصادر عن الحزب؛ فأن استهداف موقع ‏رويسات العلم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وأعلن حزب الله في وقت سابق تنفيذ هجوم جوي بمسيرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا

كما شن  حزب الله هجوم جوي بمسيّرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

فيما دوت صفارات الإنذار ولأول مرة منذ بداية الحرب  بالمنطقة من حيفا جنوبًا مرورًا بعكا ونهاريا وانتهاء بطول الحدود الشمالية.

وذكر إعلام إسرائيلي أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي في الشمال دخلو الي  الملاجئ بعد هجوم شنته 3 طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بختام الأسبوع

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

ترشيحاتنا

نيابة أمن الدولة العليا تحيل مسئولين اثنين بقطاع الطرق إلى المحاكمة |خاص

قرار عاجل من جامعة حلوان لبحث مشكلة الطالبة سارة| القصة كاملة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الزمالك يفوز على أسيك ميموزا الإيفواري

حصلنا على أحكام بالملايين في التهرب الجمركي.. قضايا الدولة: كل وزارة تلجأ لنا

أرخص من التوكتوك.. أول سيارة مصنعة محليا قريبا في مصر

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ