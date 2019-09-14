ميما مولاي يتقدم لـ بطل السنغال بهدف فى مرمى الزمالك .. فيديو

أحرز ميما مولاى هدف جينراسيون فوت السنغالي الأول فى مرمى فريق الزمالك بالدقيقة 12 في المباراة المقامة حاليا فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا .



بدأ اللقاء بضغط زملكاوى وتعرض عمر السعيد لاصابة مبكرة بعد إلتحام قوى مع أحد لاعبى المنافس وخرج لتلقى العلاج على الخطوط وعاد إلى الملعب سريعا.



كاد مدافع الفريق السنغالي أن يخطا بعدما مرر محمد عبدالشافى الكرة داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية واتسم أداء الفريق السنغالى بالتكتل الدفاعى.



أحرز ميما مولاي مويلوي هدف بطل السنغال الأول فى الدقيقة 12 بعدما تلقى تميريرة طولية وسط دفاعات الفارس الأبيض وسددها بقوة بقدمه فى شباك محمد أبو جبل معلنا عن الهدف الأول.



ودفع الصربي ميتشو مردب الزمالك بتشكيل جاء على النحو التالي: فى حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز في خط الدفاع وعبد الله جمعه وطارق حامد وفرجانى ساسي ومحمد عنتر ويوسف اوباما في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.



