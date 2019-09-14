وش السعد.. فايلر يفك نحس الأهلي خارج مصر في إفريقيا

حقق النادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الإستوائية بهدفين نظيفين ، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتعد تلك المباراة هي الأولى للسويسري رينيه فايلر ، المدير الفني الجديد للأهلي ، والذي لم يكتف بتحقيق الفوز فقط ، بل كسر سلسلة إخفاقات الأهلي خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا ، فالمدرب السويسري كسر سلسلة عدم انتصار دامت 9 مباريات ، تخللتها 7 هزائم وتعادلين في البطولتين السابقتين.



يذكر أن الأهلي قد انتصر على فريق إطلع بره من جنوب السودان في الدور التمهيدي لبطولة العام الحالي ذهابًا وإيابًا ، لكنه إطلع بره فضل خوض مباراته أمام الأهلي في برج العرب بالإسكندرية