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رياضة

وش السعد.. فايلر يفك نحس الأهلي خارج مصر في إفريقيا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:20 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
إسماعيل محمود
حقق النادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الإستوائية بهدفين نظيفين ، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للسويسري رينيه فايلر ، المدير الفني الجديد للأهلي ، والذي لم يكتف بتحقيق الفوز فقط ، بل كسر سلسلة إخفاقات الأهلي خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا ، فالمدرب السويسري كسر سلسلة عدم انتصار دامت 9 مباريات ، تخللتها 7 هزائم وتعادلين في البطولتين السابقتين.

يذكر أن الأهلي قد انتصر على فريق إطلع بره من جنوب السودان في الدور التمهيدي لبطولة العام الحالي ذهابًا وإيابًا ، لكنه إطلع بره فضل خوض مباراته أمام الأهلي في برج العرب بالإسكندرية

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