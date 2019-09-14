الشوط الأول.. برشلونة يتفوق على فالنسيا بالناشئين في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة وفالنسيا ، بتقدم الفريق الكاتلوني بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.





افتتح الناشئ أنسو فاتي التسجيل للبارسا في الدقيقة 3 ، وأَضاف زميله الهولندي فرانكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة السابعة ، قبل أن يقلص الفرنسي كيفين جاميرو الفارق لفالنسيا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 29 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف.



