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رياضة

الشوط الأول.. برشلونة يتفوق على فالنسيا بالناشئين في الدوري الإسباني

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:58 م
فاتي لاعب برشلونة
فاتي لاعب برشلونة
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي برشلونة وفالنسيا ، بتقدم الفريق الكاتلوني بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

افتتح الناشئ أنسو فاتي التسجيل للبارسا في الدقيقة 3 ، وأَضاف زميله الهولندي فرانكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة السابعة ، قبل أن يقلص الفرنسي كيفين جاميرو الفارق لفالنسيا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 29 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ويغيب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن المباراة بسبب الإصابة ، ويقود هجوم الفريق الناشئين بيريز وفاتي ، حيث سجل الأخير هدف البارسا الأول في المباراة ، في أول مشاركاته كأساسي مع برشلونة.

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