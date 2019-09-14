ملناش غير قواتنا المسلحة.. أحمد موسى: بلد من غير جيش تبقى خرابة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا لا يمكننا نسيان يوم بيان 3-7 الذي أدى إلى تطهير مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا:" أي حد بيحب مصر مينفعش ينسى يوم 3-7".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الرئيس السيسي أكد أنه لن يستطيع أحد ترويع الشعب المصري في ظل وجود الجيش المصري".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بلد من غير جيش تبقى خرابة، ونقف مع القوات المسلحة المصرية وملناش غير جيشنا".

