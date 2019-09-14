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ملناش غير قواتنا المسلحة.. أحمد موسى: بلد من غير جيش تبقى خرابة.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:57 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إننا لا يمكننا نسيان يوم بيان 3-7 الذي أدى إلى تطهير مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا:" أي حد بيحب مصر مينفعش ينسى يوم 3-7".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الرئيس السيسي أكد أنه لن يستطيع أحد ترويع الشعب المصري في ظل وجود الجيش المصري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بلد من غير جيش تبقى خرابة، ونقف مع القوات المسلحة المصرية وملناش غير جيشنا".

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