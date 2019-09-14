جريمة تقشعر لها الأبدان بسوهاج.. ابنة الـ 17 عاما قتلت نفسها لإجبارها على الزواج

أنهت فتاة تبلغ من العمر ١٧ عاما حياتها بشنق نفسها بحبل ربطته في سقف غرفتها بقرية الشوش مركز سوهاج بعد أن حاولت والدتها ارغامها على الزواج من شخص لا تحبه.



حاولت "ندى" اقناع والدتها بعدم رغبتها بالزواج من شخص لا تحبه، لكن والدتها كانت مصرة على إتمام الزفاف رغما عنها، فهددتها ابنتها بأنها ستتخلص من حياتها حال الإصرار على ذلك لكن الأم صمت أذنيها، وتركت ابنتها داخل غرفتها وعندما عادت لها بعد فترة وجدتها قد نفذت تهديدها و شنقت نفسها بحبل.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ بانتحار فتاة داخل بمساكن قرية الشوش دائرة مركز سوهاج، وانتقل إلي مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز وتبين من الفحص وجود جثة "ندي. ع. م. ع" ١٧ عاما، داخل غرفتها وتبين وجود حبل حول الرقبة وآثار خنق.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وبسؤال والدها "عيد. م. ع" ٥٦ عاما عامل، قرر قيام نجلته بالانتحار عن طريق شنق نفسها بحبل، يتدلي من سقف غرفتها بسبب قيام والدتها بالضغط عليها لاتمام زواجها من شخص ترفضه.



تحرر محضر بالواقعة برقمة٥٣٦٧ إداري مركز سوهاج، وبالعرض علي النيابة العامة، امرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتم الانتهاء من التشريح ودفن الجثة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

