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ثقافة

15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:40 م
تعدي على قصر المسافر
تعدي على قصر المسافر خانة الأثري
علاء المنياوي
قامت منطقة اثار الجمالية اليوم السبت بتنفيذ قرار الازالة الصادر لعقار متعدي على قصر المسافر خانة،وذلك بحضور قوة من قسم شرطة الجمالية بقيادة مأمور القسم،وقوة من شرطة المرافق وشرطة السياحة و الاثار وحي وسط القاهرة ومدير عام ادارة الاسكان ومقاول التنفيذ التابع للحي،والعضو الهندسي من قطاع المشروعات وعضو الشئون القانونية.

وتابع التنفيذ محمد أبو سريع مدير عام المنطقة والعاملين بمنطقة ام الغلام من مديرين و مفتشين و افراد امن المنطقة،وكان التعدي عبارة عن دور كامل مخالف للارتفاعات في حرم الاثر،بعقار مكون من دورين فوق الارضي،وتمت ازالت الدور المخالف تماما،وقد انهت اللجنة اعمالها بعد اتمام كامل التنفيذ.

وقال أبو سريع أن قصر المسافر خانة هو احد القصور المُنشئة في العصر العثماني،وبناه احد اكبر التجار في مصر ويدعى محمود محرم الفيومي،ثم قام بإهدائه لابراهيم باشا ابن محمد علي.

وشهد هذا القصر مسقط رأس الخديو اسماعيل،وظل به لعمر الثمان سنوات قبل ان يصبح احد القصور الخديوية ويخصص لاستقبال الملوك والسلاطين ضيوف مصر،ثم تحول بعد ثورة يوليو الي مرسم كبير و مقر للفنانين والرسامين،قبل ان يُدمر بنسبة كبيرة في حريق الم به عام 1998 و ينتظر اعمال ترميم شاملة.
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية
15 صورة لإزالة تعدي على قصر المسافر خانة الأثري بالجمالية

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