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فن

بسبب منى الشاذلى .. أصالة نمبر وان على يوتيوب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حقق الجزء الثالث من حلقة المطربة أصالة، ضمن الموسم الجديد من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى، نجاحا كبيرا بالدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

وحقق الجزء الثالث من الحلقة ما يقرب من مليون مشاهدة، واحتل المركز الأول من أصل 50 مركزا تضمها القائمة.

وحققت الفنانة السورية أصالة نصري، نجاحًا كبيرًا بأحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم «في قربك»، حيث بلغ إجمالي مشاهدات أغاني الألبوم 30 مليونا، عبر يوتيوب، وذلك بعد مرور شهر على طرح أولى أغانيه «نكتة بايخة».

وصعدت أغنية «جابوا سيرته» إلى مقدمة الأغاني برصيد 6 ملايين و956 ألف مشاهدة، بعد أسبوع من طرحها، وبعدها أغنية «مبقاش سر» في المركز الثاني، برصيد 6 ملايين و829 ألف مشاهدة، بعد 3 أسابيع من طرحها، وفي المركز الثالث أغنية «نكتة بايخة» بـ 5 ملايين و842 ألف مشاهدة.

وتضمن ألبوم أصالة الجديد 10 أغان، هي على الترتيب: (في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد).

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