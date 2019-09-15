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أخبار العالم

محذرا من جنونه.. جونسون يشبه نفسه بـ الرجل الأخضر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:14 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
حسام رضوان
شبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه بشخصية خارقة من شخصيات أفلام هوليوود الأمريكية، وهو الرجل الأخضر "هالك"، وذلك خلال حديثه عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وفي مقابلة مع صحفية، قال جونسون إنه سيجد طريقة للتحايل على تصويت البرلمان الذي يجبر على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد، بدلا من خروجها من دون اتفاقية.

وأضاف: "كلما ازداد جنون غضب هالك، كلما ازداد قوة"، وأن هالك دائما ما تمكن من خرق القيود مهما كانت قوتها، وأن هذا ينطبق أيضا على وضع البلاد، مؤكدا:"سنخرج في 31 أكتوبر".

ورفض البرلمان البريطاني بشكل قاطع فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انتقالي يؤمن وضعها الاقتصادي بعد الخروج، موجها انتقادات واسعة لتقاعس جونسون وحكومته عن اقتراح صفقة مقبولة توفر خروجا هادئا، والركون إلى فكرة الخروج من دون اتفاق بدلا من ذلك، ما يمكن أن ينتج عنه نتائج كارثية على جميع الأصعدة.

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