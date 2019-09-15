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الطماطم بـ 6 جنيهات .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد
مي محمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 15 -9 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، ويقدم "صدى البلد" خدمة أسعار الخضروات والفاكهة للقراء بشكل يومي.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الاحد 15 -9 -2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر:

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا

اسعار الفاكهة اليوم في مصر

كانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة: 13 جنيها

الكمثري: 15 جنيهًا

التين: 25 جنيها

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