فيروس زيكا يطارد مواطني سنغافورة

أعلنت الوكالة الوطنية للبيئة في سنغافورة ظهور ثلاث حالات إصابة بفيروس زيكا في منطقة "سيرانجون جاردنز" السكنية، وهي أول كتلة للفيروس تظهر هذا العام.



وذكرت الوكالة، في بيان لها أمس السبت، أن الحالات الثلاث تضم سكانا من المنطقة، وبذلك وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس ، الذي يحمله البعوض، في سنغافورة هذا العام إلى سبع حالات.



ولاحظت وكالة البيئة أن مجموعة فيروس زيكا تقع بالقرب من كتلة لحمى الضنك تضم 8 حالات تشكلت الشهر الماضي في المنطقة القريبة.



وأشارت الصحيفة إلى أن فيروس كل من زيكا وحمى الضنك ينتشر بواسطة بعوضة الزاعجة، وتتكون "الكتلة العنقودية" عندما تحدث حالتا إصابة أو أكثر في غضون 14 يومًا وضمن نطاق 150 مترًا من بعضها البعض.



جدير بالذكر أن سنغافورة أول حالة منقولة محليا من فيروس زيكا في أغسطس 2016 وبنهاية ذلك العام سجلت حوالي 450 حالة إصابة.

