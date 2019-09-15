مصنع 999 الحربي: جلفنة أبراج الكهرباء لإطالة عمرها الافتراضى.. فيديو

قال اللواء مختار أباظة، رئيس مجلس إدارة مصنع الحربى999، إن مصنع الجلفنة التابع لمصنع 999 الحربى تم تطويره حديثًا من خلال إحدى الشركات الإيطالية، لافتًا إلى أن المصنع يعتبر من أكبر مصانع الجلفنة الموجودة على مستوى الشرق الأوسط.



وأضاف اللواء مختار أباظة ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المصنع يجلفن 15 مترا متصلا، مشيرًا إلى أن أعمال الجلفنة فى الاحواض المتاحة فى المعرض غير متاحة فى المصانع الموجودة فى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط.



وأوضح اللواء مختار أباظة، أن الجلفنة هى عبارة عن طلاء الحديد بالزنك مما يحمى الحديد من التآكل، مما يجعل عمره الافتراضى يزيد حتى 15 عامًا.



وأشار أحد مهندسى مصنع 999 الحربى، إلى أنه يتم جلفنة أبراج الكهرباء والتى يتم وضعها فى أبراج الضغط العالى.

