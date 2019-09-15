طارق عامر:18.9 مليار دولا أصولنا الأجنبية خلال الشهر الماضي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن حجم صافي الأصول الأجنبية بالخارج بنهاية أغسطس يقدر بنحو 18.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وهو ما يؤكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، وبالتعاون بين جميع مؤسساتها.





وأوضح خلال كلمته بفعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن التجربة المصرية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة أكدت أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتناغم الاقتصاد الكلي في مصر كان نتاجه نجاح البرنامج الاقتصادي، حيث قدمت الدولة كامل الدعم للبنك المركزي وهو ما مثل أهم أسباب النجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستعادة الثقة من الأسواق الدولية والمحلي.









وأشار إلى أنه على مستوى الاقتصاد الكلي تعافي النمو الاقتصادي لـ 5.5% وحقق ميزان المدفوعات فائضًا قدره 12.8 مليار دولار خلال العام المالي 17/2018، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 12.9 مليار دولار الى ما يقارب 45 مليار دولار في أغسطس 2019



