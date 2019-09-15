وزير الأوقاف الإماراتي: ندعم مصر في كل المجالات ونريد فقهاً إسلامياً حضارياً

قال الدكتور محمد مطر الكعبي، وزير الأوقاف وشئون الدعوة الإماراتية، إن الإمارات العربية المتحدة تدعم شقيقتها مصر دعماً كاملاً في كل المجالات لمكانة مصر في العالم العربي والإسلامي





وأضاف الكعبي في كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي لوزارة الأوقاف بعنوان "فقه بناء الدولة رؤية عصرية"، أن معظم دول العالم تفتح لشعب الإمارات دولها وحدودها وذلك لأن دولتنا الرشيدة جعلت لأبنائنا سمعة ومكانة كبيرة بين دول العالم.





واوصي الكعبي، بضررَورة الخروج من المؤتمر بتوصيات من بينها، اعداد دراسات لإعادة إنتاج فقه إسلامي حضاري وتصحيح ما فيه ويأخذ بعين الاعتبار مواجهة التحديات الكبرى للبشرية.





كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة العمل على اسدال الستار على مفهوم دار الإسلام ودار الكفر فقد أصبح الإسلام موجودا في كل الدنيا، مناشدا بضرورة العمل على ترسيخ فقه المواطنة التي ارساه النبي في وثيقة المواطنة بالمدينة المنورة.



