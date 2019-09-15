ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الأوقاف الإماراتي: ندعم مصر في كل المجالات ونريد فقهاً إسلامياً حضارياً

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:00 م
الدكتور محمد مطر
الدكتور محمد مطر الكعبي، وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد - محمد شحتة
قال الدكتور محمد مطر الكعبي، وزير الأوقاف وشئون الدعوة الإماراتية، إن الإمارات العربية المتحدة تدعم شقيقتها مصر دعماً كاملاً في كل المجالات لمكانة مصر في العالم العربي والإسلامي 

وأضاف الكعبي في كلمته بافتتاح المؤتمر الدولي لوزارة الأوقاف بعنوان "فقه بناء الدولة رؤية عصرية"، أن معظم دول العالم تفتح لشعب الإمارات دولها وحدودها وذلك لأن دولتنا الرشيدة جعلت لأبنائنا سمعة ومكانة كبيرة بين دول العالم. 

واوصي الكعبي، بضررَورة الخروج من المؤتمر بتوصيات من بينها، اعداد دراسات لإعادة إنتاج فقه إسلامي حضاري وتصحيح ما فيه ويأخذ بعين الاعتبار مواجهة التحديات الكبرى للبشرية. 

كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة العمل على اسدال الستار على مفهوم دار الإسلام ودار الكفر فقد أصبح الإسلام موجودا في كل الدنيا، مناشدا بضرورة العمل على ترسيخ فقه المواطنة التي ارساه النبي في وثيقة المواطنة بالمدينة المنورة. 

كما أوصى بالتأصيل لفهم حكم الخلافة الإسلامية في مرحلتنا التي نعيش فيه وكشف استغلال هذا المصطلح لتحقيق أغراض خاصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: 45 دولة أعلنت مشاركتها في المؤتمر الدولي حول فقه بناء الدولة

بدء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف الدولي

ترشيحاتنا

تعامل مع المنافس بغرور .. طارق السيد يكشف أسباب هزيمة الزمالك

ليست اليمن.. من أين انطلق الهجوم على منشآت أرامكو السعودية؟

أخبار الرياضة ليلا .. رسالة مؤثرة لمؤمن زكريا .. ومدرب الزمالك يتحدى الأهلي.. خسائر كهربا

فى الجيم.. ميس حمدان بـ إطلالة رياضية

مستعدون لحرب شاملة.. إيران تهدد أمريكا بضربات في الإمارات وقطر وبحر عمان

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا